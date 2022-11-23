Ростов примет финал фестиваля детского творчества "Имена России"

23 ноя. 9:22

Уже завтра, 24 ноября, в Ростове-на-Дону в Конгресс-холле ДГТУ стартует финал международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества "Имена России", - сообщили в пресс-службе вуза.

Гости и участники мероприятия познакомятся с творчеством юных талантов, посетят мастер-классы для педагогов, круглые столы и творческие встречи с ведущими экспертами в сфере культуры РФ. Вместе с конкурсантами выступит певец, музыкант, актер кино, телевидения и дубляжа, композитор, бывший участник музыкальной группы "Чай вдвоем" Денис Клявер, - передает РИА Новости.

"Имена России" собрали более 5 тыс талантливых исполнителей в возрасте от 4 до 25 лет из Адыгеи, Ингушетии, Дагестана, Алтая, Татарстана, а также Ростовской, Воронежской, Курской, Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев. Его участники прошли заочный отбор и офлайн-этапы в Пятигорске, Сочи, Хабаровске и Владивостоке.

В финале солисты и коллективы выступят в пяти номинациях: вокал, хореография, инструментальное, сценическое и цирковое искусство, а оценивать их выступления будут ведущие деятели культуры Ростовской области и других регионов.

Организаторы фестиваля - Донской государственный технический университет (ДГТУ), театр-студия "Браво-ДГТУ" во главе с Анитой Цой, АНО Центр поддержки и развития образования, творчества и культуры "Открытый мир искусства" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Фестиваль продлится по 27 ноября.