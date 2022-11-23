В Иерусалиме прогремели два взрыва, не исключается версия теракта

23 ноя. 9:05

Ранним утром у центральной автобусной станции в Иерусалиме произошел взрыв, по неуточненным данным пострадало множество людей, сообщает издание Jerusalem Post в Twitter в среду.

Ранения получили семь человек, один из них находится в тяжелом состоянии, один - в критическом, информирует служба скорой помощи Маген Давид Адом.

"Причина взрыва до сих пор неизвестна, израильская полиция расследует несколько возможных версий, включая возможность теракта", - отмечает Jerusalem Post.

По данным местных СМИ, после взрыва у автобусной станции поступило также сообщение о взрыве в автобусе поблизости.