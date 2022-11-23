В ВТО предупредили о последствиях раскола мировой торговой системы

23 ноя. 8:49

С призывом не допустить раскола мировой торговой системы выступила гендиректор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала. Об этом она сказала, выступая с лекцией в Институте Лоуи в Сиднее, текст которой опубликован пресс-службой ВТО.

По словам Оконджо-Ивеалы, в мире растет обеспокоенность по поводу "будущего глобальной торговой системы в свете растущей геополитической напряженности", в частности, трений между США и Китаем. Глава ВТО подчеркнула, что "фрагментация и разобщение" этой системы "были бы не только экономически дорогостоящими, но и оставили все страны более уязвимыми перед общими глобальными проблемами, которые представляют сейчас наибольшие угрозы для наших жизней и средств к существованию". "История показывает, что разрыв экономических связей с большей вероятностью повышает геополитические трения, нежели смягчает их", - заявила она.

В настоящее время мир столкнулся с "поликризисом", который включает такие кризисные явления, как изменение климата, пандемия, события на Украине, замедление темпов экономического развития, инфляция, отсутствие продовольственной безопасности, ужесточение монетарной политики и долговой стресс. Оконджо-Ивеала уверена, в этих условиях "многостороннее сотрудничество и солидарность нужны как никогда".

Согласно выводам экономистов ВТО, при расколе глобальной экономики на два блока мировой ВВП в долгосрочном плане сократился бы как минимум на 5%. Гендиректор ВТО видит альтернативу в "реглобализации", по ее мнению, "более диверсифицированные рынки усилили бы устойчивость поставок к потрясениям". Мировому сообществу необходимо "стратегическое сотрудничество", добавила она.