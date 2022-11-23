Зимний город с рождественской ярмаркой открывается в Дубае

23 ноя. 8:36

Новогодние ярмарки будут проходить в Дубае с 23 ноября 2022 года по 8 января 2023 года в Expo City.

В АТОР сообщили, что в Дубае в среду открывается Зимний город, посетить его можно бесплатно. В Expo City установят 16-метровую елку, также на территории разместятся хижины в стиле шале, ярмарочная площадь, грот Санта-Клауса, запланированы ночные представления, мастер-классы по изготовлению пряников, венков и украшений.

Отмечается, что Expo City Dubai - официальная фан-зона для болельщиков Чемпионата мира по футболу в Катаре. С 9 декабря комплекс будет посвящен исключительно рождественским праздникам.

Кроме того, с 20 по 29 декабря в Дубае во второй раз будет проходить рождественское шоу "Миссис Клаус Экспо 2020".