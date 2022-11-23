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В Армении в преддверии саммита ОДКБ прошел антироссийский митинг

В Армении в преддверии саммита ОДКБ прошел антироссийский митинг

В Ереване накануне саммита ОДКБ состоялся антироссийский митинг.

В сети появились видео антироссийского митинга, в толпе можно заметить флаги Франции, США, Украины. Также на акции звучали лозунги "Россия - вон из Армении!", "Россия-враг".

Акция прошла накануне саммита ОДКБ в Ереване, накануне прибытия в город президента России Владимира Путина, в день прибытия в Армению главы МИД России Сергея Лаврова.

Отметим, что в рамках визита Путин намерен провести двухстороннюю встречу с премьером Армении Николом Пашиняном.

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