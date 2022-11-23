Патрушев прилетел в Ереван на заседание саммита ОДКБ

23 ноя. 7:50

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в среду в столицу Армении для участия в заседании саммита ОДКБ.

В пресс-службе аппарата Совбеза России сообщили, что в Ереване Патрушев примет участие в совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности ОДКБ.

Саммит состоится в среду в Ереване - в этом году в объединении председательствует Армения. Председательство будет передано Беларуси.

В ОДКБ входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.