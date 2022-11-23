В США выпустили руководство по реализации политики ограничения цен на нефть из России

23 ноя. 7:38

Министерство финансов США распространило руководство по реализации политики ограничения цен на российскую нефть в рамках договоренностей, достигнутых странами G7 в сентябре.

Согласно документу, США, Евросоюз, страны G7 и Австралия сформировали "коалицию по ограничению цен" и договорились "проводить политику в отношении широкого спектра услуг, связанных с морской транспортировкой сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения".

Предельная цена на российскую нефть "будет установлена после технических учений, проведенных Коалицией по ограничению цен".

Отмечается, что расходы на доставку, фрахт, таможню и страхование не включены в предельную цену.

Ограничение цены применяется с момента отгрузки российской нефти морским транспортом до первой продажи на суше "в юрисдикции, отличной от Российской Федерации". При этом, если российская нефть вывозится обратно морем "без существенной переработки за пределами РФ, ограничение цены по-прежнему применяется".

Для Японии и ряда европейских стран (Болгарию, Хорватию, страны без выхода к морю) предусмотрены послабления в реализации введения потолка цен. Временно ограничения цен на нефть не будут касаться поставок в Японию с проекта "Сахалин-2" - до 30 сентября 2023 года. Для стран ЕС срок действия исключения установлен до 5 июня 2023 года.

Подчеркивается, что введение ценового потолка на нефть не отменяет запрет на ее импорт в США.

Объявление предельной цены на российскую нефть ожидается "в ближайшее время".

По данным The Wall Street Journal, 23 ноября США и союзники планируют договориться о "потолке" цен на нефть РФ не выше $60 - $70 за баррель.

С 5 декабря будет разрешено оказывать ряд услуг, связанных со сделками с российской нефтью, только если она будет закупаться по ценам не выше "потолка".