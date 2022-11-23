В среду в Москве будет скользко и облачно

23 ноя. 7:08

Синоптики прогнозируют облачную погоду и сильную гололедицу в среду, температура воздуха будет держаться около нуля, сообщает Гидрометцентр России.

"Облачно. Небольшие осадки, местами умеренные (снег, мокрый снег, дождь). Местами гололед, налипание мокрого снега. Сильная гололедица. Температура воздуха в Москве составит от минус 1 градуса до плюс 1 градуса, по области - от минус 3 до плюс 2 градусов", - говорится в сообщении.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/c, атмосферное давление в середине дня составит 741 мм ртутного столба.