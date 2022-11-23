На западе Турции произошло землетрясение, пострадали 22 человека

23 ноя. 6:26

В Турции минувшей ночью произошло землетрясение магнитудой 6,0, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Подземные толчки было зафиксированы в 01.08 (04.08 мск), эпицентр залегал на глубине 6 км и располагался в 14 км к юго-востоку от города Дюздже на западе страны.

В Минздраве Турции сообщают о 22 пострадавших. "Текущая ситуация по землетрясению магнитудой 5,9, произошедшему в Дюздже в 04.08 (совпадает с мск): у нас 22 пострадавших в Дюздже, один из них находится в тяжелом состоянии из-за прыжка с высот», - рассказал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По словам главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, по предварительным данным, жертв после землетрясения нет. Занятия в учебных заведениях региона приостановлены на один день.