Владимир Путин летит в Ереван на Совет коллективной безопасности ОДКБ

23 ноя. 6:14

В среду российский лидер Владимир Путин посетит Ереван, где примет участие в заседании Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ, а также проведет встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

На заседании будут обсуждаться ключевые направления взаимодействия в рамках ОДКБ, актуальные международные и региональные проблемы, сообщили ранее в Кремле.

Также, добавили в секретариате ОДКБ, планируется затронуть вопросы совершенствования системы кризисного реагирования ОДКБ и меры по оказанию помощи Армении.

"В повестке дня заседания СКБ ряд документов для подписания, которые касаются оснащения Миротворческих сил современными вооружением, военной и специальной техникой, совместного формирования радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ", - говорится в сообщили организации.

Кроме того, планируется придать комплексу оперативно-профилактических мероприятий "Наемник" статуса региональной антитеррористической операции. На заседании также будет рассмотрен бюджет ОДКБ на 2023 год и вопрос о генсеке организации, ротация предстоит с 1 января 2023 года.

Перед началом Совета коллективной безопасности состоится совместное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей советов безопасности (КССБ).