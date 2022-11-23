Евротройка осудила Иран за расширение ядерной программы

23 ноя. 3:30

Правительства Франции, Великобритании и Германии осудили шаги Ирана по расширению его ядерной программы. Об этом говорится в совместном заявлении евротройки.

"Увеличив свои производственные мощности в Фордо и Нетензе, что значительно превышают пределы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), и ускорив производство обогащенного урана, Иран предпринял дальнейшие шаги по разрушению СВПД", - сказано в тексте.

В документе подчеркивается, что Франция, Великобритания и Германия продолжат консультации с международными партнерами по Ирану, передает РИА Новости.

Ранее иранские СМИ сообщили, что Исламская Республика начала обогащать уран до 60% на ядерном объекте в Фордо с использованием каскада центрифуг IR-6.