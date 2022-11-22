Черкесск примет семинар "Северный Кавказ в международном контексте"

22 ноя. 23:55

Экспертный семинар "Северный Кавказ в международном контексте" состоится в Карачаево-Черкесии в ближайшие дни, рассказали в Совете по внешней и оборонной политике.

"24 ноября 2022 года в рамках проекта Совета по внешней и оборонной политике "Северный Кавказ в международном контексте: вызовы и возможности" при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе и Фонда президентских грантов на базе Северо-Кавказской государственной академии будет проходить экспертный семинар", - цитирует сообщение ТАСС.

На мероприятие в Черкесске соберутся более 250 человек, включая около 50 научных сотрудников республики.

Цель семинара - содействие научному обмену между молодыми учеными и общественными активистами на Северном Кавказе, повышения качества взаимодействия при формулировании приоритетов внешней политики и безопасности РФ.

Участники разделятся на три секции: "Кавказ в мире: от прошлого к настоящему", "Кавказ в условиях мирового хаоса: особенности и перспективы", "Запад и Россия: есть ли будущее?".