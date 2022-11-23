ЧМ-2022: Франция разгромила Австралию

23 ноя. 0:00

Только что закончился матч чемпионата мира по футболу в группе D между сборными Франции и Австралии. Победу со счетом 4:1 одержали французы.

В составе сборной Франции голами отметились Адриен Рабьо (27-я минута), Оливье Жиру (32-я и 71-я) и Килиан Мбаппе (68-я). У австралийцев единственный мяч на 9-й минуте забил Крэйг Гудвин.

На данный момент группу D с 3 очками возглавляет сборная Франции. Второе место делят команды Дании и Туниса, в активе которых по одному очку. Замыкает квартет Австралия, не набравшая пока ни одного очка.