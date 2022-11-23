Европа запасает российское топливо накануне эмбарго 

Согласно аналитике нефтяных потоков, в ноябре Европа нарастила импорт дизеля из России, поскольку совсем скоро, 5 февраля, вступает в силу эмбарго на российские нефтепродукты. Менее чем за три месяца до запрета Россия остается крупнейшим поставщиком дизеля для Европы, которой придется заменить 500 тыс. баррелей российского нефтепродукта.

По данным Oil Price, с начала ноября загрузки российского дизеля на узле Амстердам-Роттердам-Антверпен подскочили на 126% до 215 тыс. баррелей в сутки. ”Хотя поставки дизеля с востока от Суэцкого канала улучшили европейское положение накануне зимы, российские потоки в Европу вновь растут перед запретом, который вступит в силу 5 февраля”, - говорит Дэвид Веч, главный экономист из Vortexa. В октябре европейский и британский импорт дизеля из неевропейских и нероссийских источников преодолел отметку в миллион баррелей в день за счет большого предложения со стороны Ближнего Востока и Азии.

Неизвестно, что будет с российским дизелем после того, как 5 декабря вступит в силу европейский запрет на импорт российской нефти. Согласно оценкам МЭА, предложенным в Отчете о рынке нефти за ноябрь, к октябрю европейские страны сократили импорт российского дизеля на 50 тыс. баррелей в день до 560 тыс. баррелей в сутки.

”Когда вступят в силу эмбарго на нефть в декабре и на нефтепродукты в феврале, дополнительные 1,1 млн баррелей в день нефти, 1 млн баррелей в сутки дизеля, нафты и мазута необходимо будет заменить”, - сообщило МЭА в отчете, опубликованном на прошлой неделе.

После эмбарго на импорт российского дизеля конкуренция за нероссийские нефтепродукты будет жесткой.

Европейским странам придется перебивать грузы из США, Ближнего Востока и Индии у их традиционных покупателей. Увеличение нефтеперерабатывающих мощностей со временем снизит напряженность. Однако до тех пор, если цены взлетят слишком высокого, дальнейшего разрушения спроса, возможно, не удастся избежать, поскольку будет необходимо устранить рыночный дисбаланс”.