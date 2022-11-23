Катар и Индонезия наращивают военное сотрудничество 

В последние годы Индонезия и страны Персидского залива стабильно укрепляют оборонные связи. В этом году министр обороны Индонезии Прабово Субианто побывал в Саудовской Аравии и в ОАЭ, а в прошлом году - в Бахрейне, где говорил об торговле оружием, обмене военнослужащими и сотрудничестве в оборонной промышленности и технологиях.

The Diplomat пишет, что теперь Индонезия укрепляет связи с Катаром в сферах политики, экономики, социума и культуры. Очередной этап развития связей был отмечен в прошлом месяце, когда индонезийские ВВС, по сообщениям, приобрели у Катара флот подержанных истребителей Дассо ”Мираж” 2000-5, которые были сняты с вооружения после того, как Доха приобрела самолеты им на замену. Несмотря на то, что истребителями интересовались Франция и Болгария, Катар решил выбрать Индонезию в качестве покупателя. По слухам, Индонезия будет использовать Дассо ”Мираж” 2000-5 в качестве учебного средства и переходной воздушной платформы.

Хотя сделка официально не была подтверждена, Насер Аль-Тамими, эксперт по азиатско-ближневосточным отношениям из Великобритании, рассказал, что Доха приняла решение в пользу Джакарты, поскольку ее предложение оказалось самым выгодным среди трех стран, и, по слухам, превысило $700 млн. В свою очередь Мехран Кемрава, профессор Джорджтаунского университета в Катаре, уверен, что решение катарского правительства обусловлено политикой страхования рисков за счет диверсификации отношений с как можно большим количеством партнеров. ”Поскольку страна уже продуктивно сотрудничает с Франций и Болгарией в сфере безопасности, выбор Индонезии подтверждает выбранную стратегию”, - объясняет Кемрава.

Отношения Джакарты с Дохой в сфере обороны и безопасности постепенно углубляются, оставаясь довольно скромными по сравнению с уровнем сотрудничества, установленным с другими странами Персидского залива, в частности, ОАЭ, Саудовской Аравией и Бахрейном.

На сегодняшний день взаимодействие ограничивается визитами и обменами. В 2014 году высшее руководство катарских вооруженных сил приняло участие в состоявшейся в Индонезии подготовке к 13-му Конгрессу ООН по предупреждению преступности и посетило Indo Defense Forum в Джакарте, где страны обсудили пути расширения военных связей и партнерство с сфере обеспечения безопасности.

Индонезия заинтересована в расширении оборонного экспорта в Катар. Хотя точных данных нет, но считается, что индонезийские легкие танки и вооружения популярны в Катаре. Единственный обмен, о котором сообщалось, это запланированное в 2009 году приобретение Катаром военных самолетов CN-235 производства индонезийской компании PT Dirgantara Indonesia. Кроме того, Катар закупает экипировку для своих военнослужащих у PT Sritex, ведущего индонезийского производителя текстиля и одежды.

Индонезия стремится продвигать свою военную продукцию на Ближнем Востоке. В 2016 году на то время министр обороны страны Рямизард Рякуду пригласил бывшего катарского министра обороны Халеда бен Мухаммеда Аль-Атыйю на оборонную выставку в Джакарте, где стороны обсудили возможность сотрудничеств в сфере оборонного производства. Затем индонезийское правительство пригласило катарскую делегацию принять участие в Trade Expo Indonesia 2016, на которой было представлены достижения индонезийского ВПК.

Постоянные приглашения привели к тому, что катарские политики начали закупать военную продукцию у Индонезии. Правительство в Дохе выразило заинтересованность в приобретении военного оборудования, произведенного тремя индонезийскими государственными корпорациями: PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia и PT PAL, которые экспортируют значительное количество вооружений другим странам Персидского залива. Поскольку Катар обновляет свои оборонные возможности, Индонезия, будучи новым участником рынка, рассматривается как один из партнеров, благодаря конкурентным ценам. Стратегия Дохи по страхованию рисков приветствуется Индонезией.

В 2015-2020 году Мухаммед Басри Сидехаби, бывший воздушный маршал, служил послом Индонезии в Катаре. Во время его работы Индонезия предпринимала попытки укрепить военно-оборонное сотрудничество с Катаром. В 2017 году Сидехаби пригласил Хамада Мухаммеда аль-Марри, главу отдела стратегических исследований в ВС Катара, посетить Индонезию и узнать больше о военной промышленности страны, а также побывать на ежегодной оборонной выставке в Джакарте. На встречах с катарскими официальными лицами Сидехаби зачастую рассказывал им о достижениях оборонной промышленности страны.

Катар и Индонезия подписали соглашение о сотрудничестве между индонезийской Национальной и катарской полицией с акцентом на борьбу с преступностью среди несовершеннолетних, торговлей людьми и обучение офицеров служб безопасности. Более того, в 2020 году министр обороны Прабово провел отдельную встречу с катарским послом в Индонезии, а в начале этого года с атташе по вопросам обороны с тем, чтобы обсудить развитие сотрудничества в сфере безопасности, а также в очередной раз предложить индонезийские вооружения.

Постоянные встречи привели к результатам в ноябре 2021 года, когда Barzan Holding, стратегический отдел инвестиций и закупок катарского министерства обороны объявил о своем намерении сотрудничать с PT Pindad по вопросам приобретения вооружений, технологических обменов, а также развития человеческих ресурсов. В том же году официальный представитель и консультант Barzan Holding Кристофер Отт был нанят, чтобы наладить поставки американских вооружений в Джакарту.

Хотя Катар не основной игрок в сфере безопасности, обстоятельства вынуждают Индонезию диверсифицировать свое военное и оборонное сотрудничество. По мнению Джакарты, снижение влияния США в Юго-Восточной Азии и растущая напористость Китая в Южно-Китайском море усиливают необходимость поиска нетрадиционных партнеров в сфере безопасности, и Катар одна из альтернатив.

Военные связи с Катаром важны как для обеспечения рынка оборонной промышленности Индонезии, так и для укрепления партнерства в сфере безопасности за пределами привычного круга.