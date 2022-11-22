МАГАТЭ усилит контроль за ядерным объектом в Фордо

22 ноя. 22:59

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) собирается активизировать деятельность по контролю за иранским ядерным объектом в Фордо. Об этом пишет агентство Reuters.

"Гендиректор Рафаэль Гросси уведомил сегодня, что Иран начал производить высокообогащенный до 60% уран с использованием двух каскадов центрифуг IR-6 на заводе по обогащению топлива в Фордо в дополнение к производству, которое ведется в Натанзе с апреля 2021 года", - сказано в заявлении организации.

В МАГАТЭ также полагают, что Иран планирует расширить производство низкообогащенного (до 5% или до 20%) урана в Фордо, установив еще 14 каскадов усовершенствованных центрифуг IR-6. Помимо этого, Тегеран готовится развивать деятельность по обогащению топлива на подземном объекте в Натанзе и смонтировать второй производственный корпус, способный вместить более 100 каскадов центрифуг, передает ТАСС.