Больше половины британцев считают Брексит ошибкой

Через шесть лет после голосования о выходе из Европейского союза Великобритания переживает период затянувшейся рецессии, глубокий кризис стоимости жизни и нехватку рабочей силы. Как отмечает Bloomberg, через несколько дней после того как стало известно о радикальных изменениях в налогово-бюджетной политике, сторонники Брексита узнали из Sunday Times, что высокопоставленные чиновники в правительстве премьер-министра Риши Сунака готовы поддерживать отношения с ЕС по ”швейцарскому сценарию”.

Сторонники жесткой линии, которые против всего, что лишает Великобританию недавно обретенных нормативных свобод, разозлились. Сам факт такого предположения, еще и высказанного устами высокопоставленных правительственных чиновников, - отказ как от высокопарного постулата Бориса Джонсона ”возьми торт, да съешь”, так и от недолговечного видения низких налогов его преемницы Лиз Трасс.

Канцлер казначейства Джереми Хант в частном порядке указал на необходимость более тесных торговых отношений с ЕС, рассказали высокопоставленные источники из правительства Sunday Times. Один чиновник из лагеря Сунака выразил свое недовольство слишком неопределенными заявлениями канцлера.

Официальный представитель Казначейства отказался прокомментировать ситуацию. По словам источников, близких канцлеру, СМИ слишком вольно интерпретируют его высказывания.

Времена меняются

Тем не менее слова Ханта в целом отражают изменившееся мнение общественности. По данным нового опроса, проведенного под руководством эксперта по выборам профессора Джона Кертиса, 57% британцев против Брексита. На прошлой неделе аналитическая компания YouGov Plc сообщила, что рекордные 56% британцев считают Брексит ошибкой. 19% из тех, кто голосовал за выход из ЕС, теперь жалеют о своем выборе.

”Наблюдается постепенное ослабление поддержки Брексита”, - говорит Кертис, профессор политологии в Страйтклайдском университете. Нынешнее правительство, которое у власти уже 12 лет, сегодня не так популярно, отмечает Кертис. К тому же нация столкнулась с демографической проблемой. ”Среди 18-летней молодежи, пополняющей ряды электората, все больше тех, кто настроен проевропейски”.

Брексит настолько противоречивая тема, что нынешний премьер-министр, многолетний сторонник Брексита, поддержавший компанию Vote Leave (Голосуй за выход) в 2016 году, в понедельник обратился с заявлением.

”Под моим руководством Соединенное Королевство не будет способствовать развитию отношений, которые предусматривают соблюдение европейских законов”, - Сунак сообщил на ежегодной конференции Федерации британской промышленности. По словам Сунака, нормативная свобода - ”возможность, обеспеченная Брекситом”.

Четкое и быстрое опровержение Сунака вызвало одобрение Дэвида Фроста, главного переговорщика Бориса Джонсона. Он назвал заявление Сунака ”полезным и своевременным”.

На других убеждения подействовало в меньшей степени. В сообщении для членов парламента из Консервативной партии, которое попало в распоряжение Bloomberg, бывший министр Саймон Кларк рассказал коллегам, что у Казначейства ”далеко идущие планы” по сотрудничеству с ЕС при условии соблюдения европейских законов с тем, чтобы обеспечить экономические выгоды и доступ к рынкам блока.

Парламентская арифметика тоже важна. Многие члены парламента из Консервативной партии, избранные в 2019 году, сторонники Брексита, и новые увертюры в сторону Брюсселя маловероятны до следующих выборов, которые состоятся в январе 2025 года, сообщают источники-тори. В противном случае энтузиасты Брексита попытаются сместить Сунака, заявил один из членов парламента.

Тем не менее Европейская исследовательская группа (European Research Group), ярые приверженцы Брексита и проблема всего срока пребывания Терезы Мэй на посту премьер-министра, уже не так сильны, как прежде. Бывший лидер группы Стив Бейкер теперь министр, а в прошлом месяце группа не смогла договориться по поводу того, кого поддержать на посту премьер-министра.

Мало кто ожидает серьезных изменений в ближайшее время. Те, кто вовлечен в переговоры по поводу статуса Северной Ирландии после Брексита, как со стороны Великобритании, так и со стороны ЕС, были удивлены сообщениями, а один европейский дипломат заявил, что сотрудничество по примеру Швейцарии не рассматривается. Два европейских источника рассказали Bloomberg, что предложение, скорее всего, своего рода проверка готовности Великобритании и, в частности, Консервативной партии, к более глубокому сотрудничеству с ЕС.

Неопределенность

Вопрос становится все более актуальным на фоне ухудшения экономической ситуации. Эксперты уже открыто говорят о последствиях Брексита. На прошлой неделе бывший член комитета Банка Англии по денежно-кредитной политике рассказал в интервью Bloomberg TV, что ”британская экономика в целом понесла серьезный ущерб в связи с Брекситом”.

Нынешний член комитета Свати Дхингра рассказала законодателям в прошлую среду, ”что в Великобритании торговое замедление гораздо более масштабное, чем во всем остальном мире”. По данным Управления бюджетной ответственности, в долгосрочной перспективе Брексит приведет к падению британского ВВП на 4%. Согласно аналитике Bloomberg Economics, еще до пандемии торговые показатели Великобритании были хуже, чем у остальных крупных государств. С тех пор они так и не восстановились в полной мере. По данным ОЭСР, экономический рост Соединенного Королевства выше, чем в Италии и Германии. Но по уровню жизни среди крупнейших европейских экономик результаты еще хуже только у Испании.

Рынки тоже страдают. Фунт стерлинга упал на 10,5% по отношению к валютной корзине: на 20% по отношению к доллару и на 11% - к евро. В начале месяца Парижская биржа обошла Лондонскую по рыночной стоимости. В 2016 году британские акции стоили на $ 1,5 трлн больше, чем сегодня. Волатильность оказывает давление на бизнес, который борется с инфляцией, достигшей 40-летнего максимума, и одновременно пытается нанимать сотрудников в условиях дефицита рабочей силы.

Выступая на конференции Федерации британской промышленности Сара Поллард, финансовый директор компании PZ Cussons Plc заявила, что Брексит ”совершенно очевидно повлиял на доступ к талантам и доверие потребителей”. По словам Поллард, более ”тесное взаимодействие с ЕС” обеспечит ”устойчивость и стабильность” экономики.