СМИ: Евросоюз и G7 готовятся установить лимит цен на российскую нефть

22 ноя. 22:48

Европейскиq союз и "Большая семерка" (G7) рассматривают возможность согласования потолка цен на нефть из России на уровне около $60 за баррель. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Газета отмечает, что данный вопрос будет обсужден 23 ноября. По ее данным, ЕС и G7 также рассмотрят установление лимита на российскую нефть на уровне $70 за баррель. Уточняется, что подобные меры могут вступить в силу 5 декабря.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что 23 ноября страны G7 собираются сообщить, на каком уровне будет установлен потолок цен на российскую нефть.