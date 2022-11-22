Ледяной дождь вернул Москву в 22 ноября 1965 года

22 ноя. 23:25

За сутки в столице выпало 8 мм осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, уточнив, что это соотносимо с рекордом влажности 1965 года.

"Сегодня в столице, на базовой метеостанции ВДНХ за сутки выпало 8 миллиметров осадков (4 миллиметра за ночь и 4 миллиметра в течение дня), таким образом, московская погода повторила результат 22 ноября 1965 года, который считается самым влажным 22 ноября за все время наблюдения за погодой на метеостанции ВДНХ с 1949 года", - сообщил он в Telegram-канале.

Ранее Леус сообщал о том, что 22 ноября 1965 года в Москве выпало 8 мм осадков.