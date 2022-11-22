В Иране арестовали двух известных актрис, поддержавших протесты

22 ноя. 21:58

В Иране арестованы две популярных актрисы, которые в знак солидарности с протестующими публично сняли с голов платки. Об этом пишут местные СМИ.

Речь идет о Хенгаме Газиани и Катаюн Риахи, которая известна своей ролью в сериале "Пророк Юсиф", который был очень популярен в Азербайджане в 2008 году.

Напомним, 13 сентября полиция нравов Ирана задержала за "неправильное" ношение хиджаба 22-летнюю Махсу Амини, когда она выходила из метро вместе со своим братом. Полицейские сказали ему, что заберут сестру в участок на занятие по "перевоспитанию" и отпустят. Из участка девушку привезли в больницу, где она впоследствии скончалась. Родственники заподозрили полицейских в убийстве, так как у Амини не было сердечных заболеваний. В день смерти, 16 сентября, в Иране начались первые акции протеста, которые продолжаются до сих пор и охватили десятки городов.