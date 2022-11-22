Боррель: Турция не занимается обходом антироссийских санкций

22 ноя. 21:25

Анкара предоставила данные, которые говорят об отсутствии реэкспорта запрещенных санкциями товаров ЕС в Россию через Турцию, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Турцию критикуют за обход европейских санкций. Я общался с моим коллегой, министром Чавушоглу. Он меня проинформировал по данным о потоках импорта в Турцию из ЕС и по экспорту из Турции в Россию. Эти данные, переданные турецким министром, подтверждают в целом увеличение экспорта из Турции в Россию, но в то же время не зафиксировано увеличение импорта из ЕС в Турцию", - сказал он.

Далее Боррель отметил, что тезис о реэкспорте европейских товаров из ЕС в Россию через Турцию, согласно данным, предоставленным турецким министром, не подтверждается.