США не проводят консультации с России в связи с операциями Турции в Сирии

22 ноя. 20:42

США не обсуждают с Россией в связи с военными операциями Турции в Сирии. Об этом сообщил на сегодняшнем брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мне не известно о каких-либо разговорах с россиянами относительно турецких операций в Сирии", - цитирует его ТАСС.

Напомним, ранее стало известно, что 20 ноября Турция начала в Сирии операцию "Коготь-Меч". По данным Минобороны Турции, ее целью являются курдские базы, на которых готовился теракт в Стамбуле.