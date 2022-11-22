Минобороны Турции: в рамках операции "Коготь-Меч" ликвидировано 184 террориста

22 ноя. 19:59

Вооруженные силы Турции в ходе операции "Коготь-Замок" на севере Ирака и Сирии ликвидировали примерно 184 члена Рабочей партии Курдистана и организации YPG, являющейся сирийским крылом РПК. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

"С начала операции "Коготь-Меч" 184 террориста были нейтрализованы с помощью средств наземной огневой поддержки и авиацией", - поведал глава Минобороны.

Он подчеркнул, что на первом этапе операции было уничтожено 89 объектов террористов, в том числе убежища, бункеры, пещеры, склады, передает агентство Anadolu.

Напомним, ранее стало известно, что 20 ноября Турция начала в Сирии операцию "Коготь-Меч". По данным Минобороны Турции, ее целью являются курдские базы, на которых готовился теракт в Стамбуле.