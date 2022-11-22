Белый дом: Байден сделает все, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие

22 ноя. 19:53

Президент США Джо Байден намерен рассмотреть все варианты действий в отношении Ирана, чтобы Исламская Республика не получила ядерный заряд. Об этом заявил 22 ноября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Мы намерены гарантировать, чтобы у нас были все варианты, доступные президенту, и они есть. Без сомнений, мы не изменили нашу позицию по поводу того, что мы не позволим Ирану достичь потенциала для создания ядерного оружия", - цитирует его ТАСС.

Ранее иранские СМИ сообщили, что Исламская Республика начала обогащать уран до 60% на ядерном объекте в Фордо с использованием каскада центрифуг IR-6.