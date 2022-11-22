Трава и мох полыхают в Дагестане

22 ноя. 20:05

В Хунзахском районе Дагестана в скалистой местности загорелись сухая трава и мох, информирует пресс-служба управления МЧС по республике, уточняя, что площадь возгорания оценили в 200 кв. м.

"В Хунзахском районе в 8-10 км от населенного пункта. Гоцатль происходит горение сухой травы и мха в труднодоступной скалистой местности на площади 200 кв. м. В тушении пожара была задействована группировка от МЧС 12 человек и 2 единицы техники, а также местное население около 350 человек", - сообщает экстренное ведомство.

Спасатели уточняют, что угрозы населенному пункту и лесу нет.