Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили сотрудничество в энергетике

22 ноя. 19:48

Во вторник президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев провели телефонный разговор. Об этом говорится в сообщении, размещенном 22 ноября на сайте Кремля.

В ходе беседы стороны обсудили реализацию достигнутых в Сочи 31 октября 2022 года договоренностей лидеров РФ, Азербайджана и Армении, а также предыдущих совместных заявлений трех стран. В частности, была отмечена важность продолжения работы трехстороннего формата по обеспечению безопасности на границе Азербайджана с Арменией и восстановлению транспортных связей на Южном Кавказе.

Помимо этого, Владимир Путин и Ильхам Алиев поговорили о перспективах дальнейшего сотрудничества между РФ и Азербайджана в сфере энергетики.