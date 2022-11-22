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Кремль призвал воздержаться от дестабилизации обстановки вокруг Сирии 

Кремль призвал воздержаться от дестабилизации обстановки вокруг Сирии 

Официальная Москва с уважением относится к обеспокоенности Турции насчет ее безопасности из-за ситуации в Сирии и призвал «все стороны» воздержаться от дестабилизации обстановки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 
«Мы с уважением относимся к обеспокоенности Турции в связи с обеспечением ее безопасности, но мы все стороны призываем воздержаться от шагов которые дестабилизируют обстановку»,  - сказал представитель Кремля. 
Далее Песков отметил, что есть «нюансы» в подходах России и Турции к положению дел в Сирии, но дружественные отношения двух стран позволяют обсуждать разногласия.

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