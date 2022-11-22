Кремль призвал воздержаться от дестабилизации обстановки вокруг Сирии 

22 ноя. 19:33

Официальная Москва с уважением относится к обеспокоенности Турции насчет ее безопасности из-за ситуации в Сирии и призвал «все стороны» воздержаться от дестабилизации обстановки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы с уважением относимся к обеспокоенности Турции в связи с обеспечением ее безопасности, но мы все стороны призываем воздержаться от шагов которые дестабилизируют обстановку», - сказал представитель Кремля.

Далее Песков отметил, что есть «нюансы» в подходах России и Турции к положению дел в Сирии, но дружественные отношения двух стран позволяют обсуждать разногласия.