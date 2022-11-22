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Ицхак Герцог позвонил Ильхаму Алиеву

Ицхак Герцог позвонил Ильхаму Алиеву

Президент Израиля Ицхак Герцог позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Во время переговоров он поблагодарил азербайджанского лидера за решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле и отметил, что это – большой шаг вперед в прекрасных отношениях с Азербайджаном.

Ильхам Алиев, в свою очередь выразил президенту Израиля признательность за телефонный звонок. Он подчеркнул, что решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле еще больше укрепляет дружественные связи между двумя странами.

Кроме того, стороны обсудили различные аспекты израильско-азербайджанских связей, также состоялся обмен мнениями о будущих контактах.

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