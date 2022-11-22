Ицхак Герцог позвонил Ильхаму Алиеву

22 ноя. 19:25

Президент Израиля Ицхак Герцог позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Во время переговоров он поблагодарил азербайджанского лидера за решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле и отметил, что это – большой шаг вперед в прекрасных отношениях с Азербайджаном.

Ильхам Алиев, в свою очередь выразил президенту Израиля признательность за телефонный звонок. Он подчеркнул, что решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле еще больше укрепляет дружественные связи между двумя странами.

Кроме того, стороны обсудили различные аспекты израильско-азербайджанских связей, также состоялся обмен мнениями о будущих контактах.