Россия, Азербайджан, Армения и Иран синхронизируют электросети

В ближайшее время будут реализованы технические меры для общей синхронизации электросетей Ирана, Армении, Азербайджана и России. Об этом сообщил на церемонии открытия 22-й Международной выставки электротехнической промышленности Ирана министр энергетики Али Акбар Мехрабиан, отметив, что предварительная синхронизация электросетей РФ и ИРИ уже завершена.

По словам Мехрабиана, также обсуждается вопрос бартера электроэнергии с соседними странами. "Когда Ирану потребуется электроэнергия, он может импортировать ее из разных стран, в том числе из Азербайджана, Армении и Туркменистана, а когда у Ирана есть избыток, он может экспортировать электроэнергию в страны, которые нуждаются в этой энергии", - сказал министр. Важность этих соглашений для Ирана он объяснил тем, что синхронизация электросетей поможет стабилизировать энергосистему ИРИ.

Иран обладает большим потенциалом в области энергообмена, ранее не слишком задействованным в том числе из-за недостатка инвестиций в инфраструктуру. В ИРИ давно говорили о желании стать региональным электроузлом, но шаги по направлению к этому стали осуществляться лишь в последние годы. К настоящему моменту электросеть Ирана уже соединена с Арменией, Туркменистаном, Афганистаном, Ираком и Пакистаном. Год назад Иран выразил готовность синхронизировать свою электросеть с электросетями Азербайджана и России. В этом году Иран также договорился о слиянии электросетей с Катаром.

Для России актуален вопрос электрообмена в Каспийском регионе. В октябре этого года "Россети" и "Азерэнерджи" договорились о расширении сотрудничества в эксплуатации и развитии электросетевой инфраструктуры двух стран.

Вопрос объединения электросетей Ирана, России, Грузии, Азербайджана и Армении поднимался и в 2015-ом и в 2016 году, Баку тогда отказался участвовать в переговорах из-за позиции Еревана. После победы Азербайджана в 44-дневной войне ситуация изменилась. Возможность обмена электроэнергией между Москвой и Тегераном также обсуждалась на протяжении многих лет. Иран и Армения уже связаны между собой ЛЭП, но энергетический обмен между странами выстроен по схеме “газ в обмен на электроэнергию”. В этом месяце соглашение о поставке газа в Иран в обмен на электроэнергию продлили до 2030 года.

Проекты объединения электросетей - практика распространенная, обычно это не только позволяет стабилизировать энергосистемы стран, но и приносит больший доход, а также лучше удовлетворяет потребности потребителей. Например, следует учитывать то, что пик спроса на электроэнергию в России приходится на зиму, а в Иране - на лето из-за включения кондиционеров и систем вентиляции на фоне жары. В результате синхронизации электросетей Азербайджан повысит свою роль регионального энергетического хаба.

В Баку всегда придавали большое значение вопросам развития энергетической отрасли. В прошлом году экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 1,6 млрд кВт/ч, что почти вполовину больше показателя 2020 года. К 2025 году будет завершено строительство ГЭС "Худаферин" и ГЭС "Гыз галасы" суммарной мощностью 280 МВт на освобожденных территориях, в этом проекте Азербайджан как раз сотрудничает с Ираном. Кроме того, в настоящее время осуществляется прокладка линии электропередачи по Зангезурскому коридору в Нахчыван, чтобы подключить к общей энергосистеме Азербайджана. На фоне резкого роста цен на электричества в Евросоюзе Азербайджан также планирует через энергосистему Турции получить доступ к европейским энергетическим рынкам.