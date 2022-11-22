Чехия запретила россиянам пользоваться своими аэропортами без виз

22 ноя. 18:58

С 21 ноября 2022 года граждане России смогут находиться в транзитной зоне международных аэропортов в Чехии только при наличии аэропортной визы.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства иностранных дел Чехии.

В ведомстве отметили, что исключение составляют обладатели шенгенских виз; видов на жительство в странах Евросоза и Европейского экономического пространства, а также в Японии, Канаде и США; члены семей граждан ЕС; дипломаты и члены экипажей самолетов, являющихся гражданами государств - участников Конвенции о международной гражданской авиации.