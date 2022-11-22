Ставропольские школьники попробовали себя в профессиях ювелира и эколога

22 ноя. 19:05

Более двух тысяч школьников Ставропольского края прошли профессиональные пробы проекта "Билет в будущее", проинформировали в пресс-службе краевого Минобразования.

Уточняется, что учащиеся смогли попробовать себя в профессиях эколога, диетолога, ювелира и других специальностях, сообщили журналистам во вторник в

"Более 2 тыс. школьников Ставрополья прошли профессиональные пробы на 22 образовательных площадках. <…> Эколог, диетолог, экономист-международник, повар, лаборант химического анализа, мастер садово-паркового и ландшафтного строительств - это далеко не весь перечень профессий, которые доступны каждому участнику проекта "Билет в будущее", - сказали в ведомстве.