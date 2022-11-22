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"Кавказцемент" укрепился новой спецтехникой

&quot;Кавказцемент&quot; укрепился новой спецтехникой

Один из крупнейших производителей цемента на Юге России завод "Кавказцемент" в Карачаево-Черкесии закупил новую технику, информирует пресс-служба завода.

Так, в частности, предприятие приобрело "Белазы", бульдозер и погрузчик для работы в горах региона из Беларуси.  

"На "Кавказцемент" прибыли два новых "Белаза" для работы в карьере, фронтальный погрузчик и бульдозер. Обновление парка спецтехники - одно из важных направлений программы по импортозамещению в компании. Крупнотоннажные "Белазы-7547" идеально подходят для работы в трудных горных условиях. Самосвалы грузоподъемностью до 45 тонн и объемом кузова 26,5 куб. м выдерживают большие динамические и статические нагрузки в условиях бездорожья", - уточнили в пресс-службе.

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