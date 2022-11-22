Евросоюз намерен сбалансировать влияние России и Китая в Центральной Азии

22 ноя. 18:52

Европейский союз собирается усиливать присутствие в Центральной Азии, где сможет сбалансировать влияние России и Китая. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Если мы не будем ничего делать, то другие точно будут иметь больше влияния, чем мы", - подчеркнул Боррель.

При этом глава европейской дипломатии обратил внимание на то, что ситуация непростая, поскольку большая часть стран Центральной Азии имеют тесные культурные, экономические, политические и демографические связи с Россией.

Боррель также поведал, что в прошлом году представители ЕС получили приглашение на саммит по взаимоотношениям с Юго-Восточной Азией, где делегаты из России и Китая были "очень удивлены" их визитом. По его словам, в этом году конференция в Самарканде проходила только с участием Евросоюза. Это политический сигнал, свидетельствующий о том Центральная Азия и ЕС хотят работать вместе по вопросам взаимосвязанности.