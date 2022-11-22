Кабардино-Балкария стала светить ярче

22 ноя. 21:05

Энергетики с начала года подключили к электрическим сетям компании 30 км линий наружного освещения автодорог в Кабардино-Балкарии, рассказали в пресс-службе компании "Россети Северный Кавказ".

Уточняется, что это, в том числе относится к участкам федеральных дорог "Чегем-2 - Булунгу", ведущей к Чегемскому ущелью.

"Специалисты "Россети Северный Кавказ" с начала года подключили к централизованным электрическим сетям компании 30 километров линий наружного освещения автодорог в КБР. Общая выданная объектам мощность составила 205 кВт", - передает ТАСС.