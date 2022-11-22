Программа "Земский доктор" продолжает привлекать медков в Ингушетию

22 ноя. 18:26

Более 250 врачей стали участниками программы "Земский доктор" в Ингушетии с 2012 года, сообщил министр здравоохранения республики Магомед-Башир Балаев. По его словам, только в 2022 году в рамках проекта в сельские поселения и малые города региона переедут 49 специалистов.

"За неполные 10 лет действия программы в сельские поселения и города с населением до 50 тыс. человек переехали для работы более 250 врачей. К примеру, мы укомплектовали медорганизации участковыми терапевтами в прошлом году, а в нынешнем году акцентируем внимание на докторах узкой специализации", - цитирует собеседника ТАСС.

По его словам, до конца 2022 года участниками программы станут 49 врачей.