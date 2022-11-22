Оппозиция в Грузии опубликовала свой вариант закона "О деолигархизации"

22 ноя. 17:52

В Грузии крупнейшая оппозиционная фракция "Единое национальное движение" зарегистрировала свою версию нового закона "О деолигархизации".

Согласно законопроекту оппозиции, который называется "Против олигархического правления", олигарх - человек, оказывающий влияние на государственные органы или должностных лиц и удовлетворяющий минимум трем из шести следующих пунктов:

- прямо или косвенно осуществляет политическую деятельность;

- члены его семьи или связанные с ним лица, а также лица, работающие в принадлежащих ему компаниях, занимают государственные или политические должности

- прямо или косвенно влияет на СМИ через находящиеся под его влиянием организации

- является окончательным бенефециарным владельцем предприятия, которое на момент задействования закона является субъектом естественной монополии или занимает доминантное (монопольное) положение на рынке

- активы лица или принадлежащей ему компании превышают 0,35% ВВП страны или ему, членам его семьи и связанным с ним лицам принадлежит более 7% земельных ресурсов страны

- страны НАТО, ЕС, содружества этих государств или международные организации ввели санкции против него.



По мнению представителей ЕНД, олигархом человека должен признавать Конституционный суд Грузии на основании обращения не менее 1/5 от общего числа депутатов парламента Грузии. После того, как человек будет признан олигархом, он должен быть включен в "реестр олигархов". Туда же будут попадать связанные с олигархом люди.

После внесения в реестр этим людям будет запрещено основывать партии или прямо или косвенно участвовать в политической жизни, участвовать в государственных тендерах. Эти люди будут обязаны представлять имущественную декларацию, платить подоходный налог и налог на имущество вне зависимости от территории и места происхождения доходов.

Помимо этого, всем занимающим высокие политические или государственные должности людям необходимо будет сообщать о своих контактах с указанными в реестре как до назначения на должность, так и во время срока полномочий, передает "Sputnik Грузия".

Напомним, деолигархизация является одним из условий для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в Европейский союз. Ранее правящая партия "Грузинская мечта" ранее подготовила свою версию нового закона.