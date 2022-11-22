Северная Осетия готовится к наплыву туристов в новый год

22 ноя. 18:15

Почти 50% номерного фонда в Северной Осетии забронировали на новогодние праздники, сообщила заместитель председателя комитета региона по туризму Мадина Тебиева.

"Северная Осетия ежегодно пользуется большим спросом у туристов в том числе на новогодние праздники. В настоящее время уже почти половина номерного фонда в гостиницах забронирована", - сказала она.

Тебиева уточнила, что из популярных горнолыжных курортов является Цей – известный с советских времен центр туризма в Алагирском районе республики. Кроме того, работают горнолыжные трассы и на туристической базе "Порог неба" в Дигорском ущелье.