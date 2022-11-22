22 ноя. 18:06

Канада расширила санкции против Беларуси, введя рестрикции против 22 физических и 16 юридических лиц.

"Ввиду того, что генерал-губернатор считает, что действия Республики Беларусь представляют собой серьезное нарушение международного мира и безопасности, которое привело или может привести к серьезному международному кризису… Ее Превосходительство генерал-губернатор… принимает прилагаемое положение о внесении изменений в положение о специальных экономических мерах (Беларусь)", - сообщается на сайте правительства Канады.

К документу прилагается список физических и юридических лиц, против которых вводятся санкции.