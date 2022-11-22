РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Канада расширила санкции против Беларуси

Канада расширила санкции против Беларуси

Канада расширила санкции против Беларуси, введя рестрикции против 22 физических и 16 юридических лиц.

"Ввиду того, что генерал-губернатор считает, что действия Республики Беларусь представляют собой серьезное нарушение международного мира и безопасности, которое привело или может привести к серьезному международному кризису… Ее Превосходительство генерал-губернатор… принимает прилагаемое положение о внесении изменений в положение о специальных экономических мерах (Беларусь)", - сообщается на сайте правительства Канады.

К документу прилагается  список физических и юридических лиц, против которых вводятся санкции.

860 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version