В Берлине стартовала Неделя русского языка

22 ноя. 17:15

В Русском доме в Берлине открылась Неделя русского языка, участниками которой стали не только специалисты из России и Германии, но и представители других европейских стран, включая Албанию, Великобританию, Венгрию, Италию, Испанию, Латвию, Румынию, Сербию, Словакию, Францию и Финляндию.

С приветственным словом к участникам 13-го по счету форума, который продлится до 25 ноября, обратился посол России в Германии Сергей Нечаев. "Это намного больше, как говорит президент [РФ Владимир Путин], чем просто язык, средство общения. Он объединяет все народы России. Он является основой нашей национальной идентичности и нашим великим наследием", - цитирует Нечаева ТАСС.

В рамках недели пройдут Круглый стол посвященный Федору Достоевскому, показ кинофильма о Петре Великом и его путешествии по Германии.