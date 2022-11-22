В Тбилиси продолжают укреплять склон Вере

22 ноя. 17:02

Для укрепления обрушенного склона в ущелье Вере в Тбилиси ведется строительство железобетонной подпорной стены, информирует пресс-служба мэрии столицы.

Уточняется, что мэр грузинской столицы Каха Каладзе и председатель Тбилисского сакребуло (Горсовет) Георгий Ткемаладзе ознакомились с работами по укреплению обрушившегося склона возле дома N11 по улице Габашвили.

"Это место представляло угрозу, была большая просьба населения на реализацию этого проекта, и конечно же ведутся соответствующие работы", - цитирует Каладзе Sputnik Грузия.

Далее Каладзе отметил, что под землей, на глубине девяти метров, сделаны сваи. Длина стены составит около 140 м, а высота – 9 м.