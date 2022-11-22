В США остались недовольны выборами в Казахстане

22 ноя. 16:56

Вашингтон будет работать с новоизбранным президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, несмотря на недостаточную конкуренцию на выборах, сообщает пресс-служба Госдепа.

"Мы ждем возможности работать с президентом Токаевым и его правительством для продвижения наших общих целей", - сказано в сообщении.

Там же отметили, что Штаты согласны с оценками Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ о том, что президентским выборам не хватало "значительной политической конкуренции". Также, как отметили в Госдепе, процесс сопровождался "ограничением на свободу собраний и выражения мнений".

"США призывают правительство Казахстана последовать рекомендациям БДИПЧ на будущих выборах, в том числе парламентских в 2023 году", - добавили в пресс-службе.

При этом в ведомстве подчеркнули, что США поддерживают реформы, которые предложил Токаев, и призывает правительство полностью реализовать их.