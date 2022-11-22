Турция и Египет готовы к началу нормализации отношений

22 ноя. 16:55

Накануне в Катаре состоялась первая встреча президентов Турции и Египта Реджепа Тайипа Эрдогана и Абделя Фаттах ас-Сиси.

Встречу можно воспринимать как начало процесса нормализации отношений между двумя странами, следует из заявлений лидеров.

«В Дохе мы заложили основу данного процесса. Надеюсь, что процесс нормализации отношений с Египтом, начавшийся с диалога министров, вскоре достигнет уровня переговоров на высшем уровне», - приводит слова Эрдогана информагентство Anadolu.

Президент Египта также уверен, что «это будет началом для развития двусторонних отношений между Каиром и Анкарой», пишет египетский портал Ahram.