Минобороны Турции: с начала года ликвидировано почти 3,6 тыс террористов

22 ноя. 16:36

С начала года вооруженные силы Турции устранили почти 3,6 боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) в ходе операций, проведенных в стране, а также на севере Ирака и Сирии, рассказал глава Минобороны Хулуси Акар.

"С 1 января текущего года вооруженные силы Турции нейтрализовали в стране, а также на севере Ирака и Сирии 3 585 террористов", - заявил Акар в парламенте при обсуждении бюджета Минобороны Турции.

Он добавил, что с 24 июля 2015 года, когда Турция начала новый этап антитеррористической борьбы, ликвидировано 36 854 боевика.