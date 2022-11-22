Армянские военные и НВФ усилили обстрелы азербайджанских позиций

22 ноя. 16:16

Армянские военные и НВФ сегодня утром и днем обстреливали азербайджанские позиции в шести районах, об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

С 10:35 до 14:30 подразделения ВС РА с позиций в направлении населенного пункта Азизли Басаркечарского района обстреляли из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Юхары Айрым Кельбаджарского района.

Кроме того, с 09:17 до 14:48 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, периодически обстреливали позиции азербайджанской армии в направлениях Физулинского, Шушинского, Ходжавендского, Тертерского и Ходжалинского районов.

Азербайджанские подразделения приняли адекватные ответные меры, указали в Минобороны АР.