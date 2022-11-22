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Силуанов рассказал, как планируется финансировать дефицит федерального бюджета

Силуанов рассказал, как планируется финансировать дефицит федерального бюджета

Министерство финансов для финансирования дефицита федерального бюджета намерено использовать в основном ОФЗ, рассказал глава ведомства Антон Силуанов.

"У нас среди источников финансирования дефицита есть два - Фонд национального благосостояния и заимствования на финансовом рынке", - цитирует его "Интерфакс".

Министр уточнил, что ФНБ в последнее время используется для инвестиций, развития различных проектов и в целом экономики.

Поэтому, по словам Силуанова, чтобы "закрыть" дефицит бюджета, Минфин обратится к заимствованиям на финансовом рынке, которые пользуются спросом у инвесторов.

Напомним, Минфин уже перевыполнил квартальный план по продаже ОФЗ в 8,4 раза, в запасе у него еще несколько аукционных дней.

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