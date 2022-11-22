Краснодар проведет последнюю "Велоночь" в году

22 ноя. 16:01

Последний массовый ночной заезд на велосипедах пройдет в Краснодаре 23 ноября.

Веломаршрут будет пролегать через Кубанскую набережную, улицы Тургенева, Московскую, Российскую, Красную и другие. Принять участие может любой желающий, бесплатно, без регистрации. Сбор велосипедистов намечен на 20.00 на Пушкинской площади, старт марафона - в 21.00.

Участники смогут прокатиться по ночному городу в компании единомышленников и отвлечься от ежедневной суеты, отмечают организаторы из сообщества "ВелоРайд Краснодар".

Первая "Велоночь" в 2022 году прошла 28 мая, в ней приняли участие около 300 человек.