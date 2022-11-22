В Азербайджане отпразднуют 100-летие Расула Гамзатова

22 ноя. 15:43

Премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов провел совещание по вопросам финансового обеспечения Плана ключевых мероприятий, связанных с проведением празднования 100-летия со дня рождения народного поэта республики Расула Гамзатова в 2023 году.

В ходе совещания было отмечено, что в рамках празднования юбилея дагестанского поэта пройдут культурно-просветительские мероприятия в странах ближнего зарубежья.

Отмечается, что 100-летие Расула Гамзатова отпразднуют в Азербайджане, Беларуси, Кыргызстане и других государствах.