Кыргызстан хочет отменить визы для тех, кто едет в казино

22 ноя. 15:40

Кабмин Кыргызстана выдвинул законопроект об отмене виз для въезжающих ради посещения казино. Документ вынесен на общественное обсуждение.

"Иностранные граждане, прибывающие на территорию специализированной игорной зоны, могут въезжать в Кыргызскую Республику и выезжать из Кыргызской Республики без оформления визы и регистрации действительного документа", - говорится в законопроекте.

Предлагается разрешить таким туристам въезд по действительному удостоверению личности.

Ожидается, что такая мера создаст благоприятные условия «для беспрепятственного пребывания граждан иностранных государств, целью прибытия которых является посещение специальных игорных зон на территории Кыргызской Республики".

"Данный проект направлен на привлечение инвестиций и создание дополнительных рабочих мест", - добавляется в проекте.

За выезд из границ игорной зоны предлагается ввести крупный штраф или лишать свободы на два года.

Первые казино в республике планируется открыть на курортном побережье Иссык-Куля. Доступ в них будет открыт исключительно иностранцам.