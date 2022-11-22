Минфин РФ полностью выплатил купоны по еврооблигациям

22 ноя. 15:38

Министерство финансов России провело платеж в рублях по купонам еврооблигаций с погашением в 2027 и в 2032 году на сумму €37,2 млн (2,3 млрд рублей), такое сообщение распространила пресс-служба ведомства.

Выплаты в рублях были сделаны по новой схеме, которую Минфин анонсировал 23 июня.

В соответствии с новым порядком выплат по еврооблигациям, РФ будет переводить в Национальный расчетный депозитарий рублевый эквивалент требуемой суммы. Выплаты держателям будут направляться по курсу рубля к валюте номинала, установленному ЦБ РФ на день выплаты.

Кроме того, владельцы российских еврооблигаций могут конвертировать рублевые выплаты в любую валюту и вывести их за границу.