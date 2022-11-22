Казахстан: от выборов к выборам

В Казахстане завершились президентские выборы. Уверенная и абсолютно спокойная победа второго президента страны вселяет у местной элиты убежденность в стабильности нынешней власти.

С этим утверждением можно согласиться, хотя, по казахстанской традиции, рейтинг доверия президенту всегда намного выше аналогичных показателей прочих управленческих институтов. Например, июньский опрос Фонда Qalam показал, что уровень доверия к парламенту составляет только 38% (11% абсолютного доверия), причем показатель абсолютного доверия снизился с начала года в 2,5 раза. Далее по шкале доверия следует правительство – 37% и Нацбанк – 35%. Эти показатели (отталкиваясь от данных опроса) были летом на 15-20% ниже уровня доверия главе государства. А если брать результаты состоявшихся выборов, то разрыв еще более значителен, хотя сравнение в данном контексте не корректно.

Удивительно, но в этом кажущемся дисбалансе кроется сильный политический ресурс самого президента Казахстана – персонификация реформ – надежда общества на главу государства, поддержка и доверие ему. Не случайно, что именно это слово – "доверие" - Касым-Жомарт Токаев так часто использовал в поствыборных интервью.

Одновременно это и определенный риск, поскольку чрезмерная концентрация ожиданий, связанных с лидером, нежелательна для устойчивости иных властных институтов – парламента, партий и проч. Ведь до сих пор рейтинг правящей партии и парламента был абсолютно зависим от президентской "ауры", а партия власти была заведомо неспособна получить на парламентских выборах голосов больше, нежели ее лидер на выборах президентских.

При Нурсултане Назарбаеве иного варианта и быть не могло, суперпрезидентская республика могла существовать только в таком формате: Елбасы, а дальше - все остальные институты власти. Многие эксперты отмечали, что рейтинги поддержки "Нур Отан" на 90% были увязаны с тем, что это была именно "партия Назарбаева". Любые попытки разыгрывать на выборах более сложные политические комбинации (2004 год – явление партии "Асар") заканчивались внутренними конфликтами.

Теперь же, с учетом провозглашенного Токаевым курса на переход от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом, требуются принципиально иные механизмы функционирования партийной системы страны и законодательной власти, что и должно обеспечить оптимальный баланс властных институтов.

Не случайно, что новый лидер Казахстана позиционирует себя как надпартийный президент и обновленная партия власти "Аманат" на предстоящих парламентских выборах не сможет в полной мере отталкиваться от базы поддержки Токаева.

Между тем власти страны действительно реформируют партийную и парламентскую систему на более либеральной основе. Так, сильно упрощена процедура регистрации политических партий. Депутатский корпус мажилиса будет формироваться на 70% на пропорциональной основе, а на 30% — на мажоритарной. Смешанную модель предлагается внедрить и на выборах маслихатов. Есть все шансы на то, что парламентские выборы-2024 будут более конкурентными, по крайней мере по числу участников.

Один из вопросов, заданных победителю избирательной кампании сразу после подведения итогов голосования, как раз и касался темы регистрации новых политических партий в канун парламентских выборов. Ответ президента Казахстана был традиционно дипломатичен:

Мы говорили о том, что новые партии получат регистрацию, этот процесс идет. Искусственно мы не можем регистрировать партии, нарушая закон. Конечно же, мы создаем благоприятные условия. Я полагаю, что до начала парламентских выборов, все же несколько партий смогут выполнить надлежащие условия и получить регистрацию. Я считаю, что это в наших интересах. Ожидаю, что в результаты выборов в законодательный орган нашей страны попадут интересные люди, в том числе представляющие оппозиционные взгляды.

Какие именно партии имел в виду президент пока не вполне очевидно. В апреле казахстанский Минюст заявил, что с 2019 года поступило 18 уведомлений о создании политических партий. В сентябре сразу три партии вступили в стадию проведения партийных съездов – "Халық дербестігі", "Намыс" (партия скандального политолога Санжара Бокаева) и "Байтак". Можно ожидать, что этот процесс пойдет полным ходом после завершения президентских выборов, но это утверждение еще надо проверить.

Однако главный вопрос заключается в другом: а есть ли что сказать гражданам Казахстана инициаторам создания новых партийных проектов? Способна ли партия "Аманат" обеспечить поддержку реформаторского курса главы государства, действуя как самостоятельная политическая единица? Будет ли на выборах 2024 года реальная конкуренция политических идей среди партийных проектов или же это будет не более чем противостояние амбиций лидеров созданных наспех партийных структур?